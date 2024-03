ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2024 przyciągnie gwiazdy siatkówki i tłumy kibiców

Pod wrażeniem turnieju w Przysusze jest jego honorowy gość i uczestnik meczu gwiazd – mistrz świata Paweł Zagumny. – Poziom organizacji jest już tak wysoki, że spodziewam się najbliższym czasie, że w Przysusze zobaczymy nie tylko eliminacje, ale sam wielki finał mistrzostw Polski – mówi były znakomity siatkarz, a dziś prezes Enei Czarnych Radom. – Nasza rola w meczu gwiazd to zabawienie kibiców i wspólna gra w szczytnym celu. Będziemy też mieli okazję potrenować z dzieciakami i spotkać się z kibicami, którzy na pewno licznie przyjadą do Przysuchy – dodaje.

W trakcie specjalnej konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną edycję przedstawiono termin rozgrywania turnieju oraz potwierdzono, że kolejny raz rozgrywany będzie wielki charytatywny mecz gwiazd. – Planujemy moc atrakcji dla kibiców, chcemy też przyciągnąć jak największą liczbę gwiazd do meczu charytatywnego, by uzbierać kolejne pieniądze dla potrzebujących z naszego regionu – mówi Piotr Skiba, pomysłodawca i główny organizator ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2024. – W dotychczasowych edycjach udało nam się wspólnie uzbierać już 250 tysięcy złotych. liczymy że ta kwota będzie systematycznie rosnąć.

Na plaży nad Zalewem Topornia w Przysusze w turnieju eliminacji mistrzostw Polski, wspieranym przez PKO Bank Polski, zobaczymy całą czołówkę polskich siatkarzy i siatkarek plażowych.

– Stawiamy na sport, na siatkówkę, szukamy takich miejsc, gdzie możemy się spotkać z naszymi klientami – mówi Krzysztof Garbacz, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w Łodzi w PKO Bank Polski. – Chcemy realizować naszą misję sportową, dbać o rozwój fizyczny Polaków. W przypadku siatkówki wzorem do naśladowania są także kibice, w Przysusze ujęła nas panująca tu atmosfera rodzinnego święta, połączona z dopingowaniem. Michał Łoboda, dyrektor oddziału PKO Banku Polskiego w Przysusze dodaje: – Dla naszego oddziału ten turniej to bardzo duże wydarzenie, bardzo się cieszymy, że on się odbywa właśnie w naszym regionie. Cieszymy się, że jesteśmy współorganizatorem tego wydarzenia, to ważne dla nas i dla naszych klientów.