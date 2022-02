ORLEN Copernicus Cup 2022 Toruń: Rekord Polski Czykiera, świetna Swoboda

– To przerosło moje oczekiwania. Miałem bardzo ciężki sezon przygotowawczy. Tylko moi najbliżsi wiedzą, ile mnie to kosztowało. Czuję się najlepiej w życiu, bo to była bardzo długa droga. Napisałem po igrzyskach, że czas na zmiany. Te zmiany zaowocowały tym dzisiejszym wynikiem. Wydaje mi się, że to będzie mój nowy standard, otworzyłem swoją nową karierę płotkarską – komentował Czykier.

Czykier rekord Polski pobił czasem 7.48 sek. Najlepszy wynik w historii polskiej lekkiej atletyki przez 23 lata należał do Tomasza Ścigaczewskiego. To czwarty w tym roku wynik na świecie, a Czykier wygrał bieg finałowy, wyprzedzając innego reprezentanta Polski Jakuba Szymańskiego.

– Przez dwa lata nie mogłam bawić się startami, a teraz wreszcie się bawię i jest super. Cieszę się z tego i jeszcze mam wyniki. Czego więcej chcieć? A jak to jest pokonać Elaine? Wow, pokonać tak utytułowaną kobietę to jest wielka sprawa. W Tokio na igrzyskach miała trzy złote medale, a ja z nią właśnie wygrałam na sześćdziesiąt metrów. Wow! – cieszyła się Swoboda. Z kolei w biegu na 60 metrów mężczyzn zwyciężył Amerykanin Elijah Hall-Thompson, ale kapitalnie pobiegł też reprezentant Polski Adrian Brzeziński, który z wynikiem 6.57 zajął trzecią lokatę.

– To jest super wynik, bo jeszcze niedawno to był rekord Polski, ale wiem, że mogłam pobiec szybciej. Mam nadzieję, że uda się w kolejnych startach. Do Belgradu mogą pojechać tylko dwie dziewczyny, więc muszę się dostać na mistrzostwa świata, a nie jest to łatwa sprawa. Jeśli uda mi się tam pojechać to będę chciała właśnie w Belgradzie pobić rekord życiowy – mówiła Kaczmarek.

Pasjonujący był konkurs pchnięcia kulą, który otwierał mityng. Konrad Bukowiecki po raz kolejny pokazał, że zimą jest w doskonałej formie. W trzeciej kolejce Bukowiecki pchnął kulę na odległość 21,83 metra, co było najlepszym wynikiem w tym roku na świecie. Niestety, w piątej serii wynik o centymetr lepszy uzyskał Chorwat Filip Mihaljević i to on cieszył się ze zwycięstwa. Bukowiecki zajął drugą lokatę.