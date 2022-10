Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu. "Można na niej zarobić lub zaoszczędzić". Jak zmienić to podejście?

- O wymarzoną pracę jest nam bardzo trudno. Niepełnosprawny to, niestety, w wielu przypadkach tylko obiekt, na którym można zarobić albo zaoszczędzić - stwierdziła w rozmowie w "Pomorską" Marta Wróbel ze Sławęcina koło Inowrocławia. Obie z Magdaleną, siostrą bliźniaczką, chorują na Mózgowe Porażenie Dziecięce: - Często jesteśmy tak samo wykształceni i mamy takie same umiejętności, jak ludzie zdrowi. Tylko potrzebujemy wsparcia i zrozumienia. Otwarty rynek pracy powinien bardziej otworzyć się na osoby z niepełnosprawnościami. Z jednej strony jest PFRON, który ma możliwość dofinansowań szkoleń. I to działa, ale po drugiej stronie funkcjonuje biznes, który jednak boi zatrudniać niepełnosprawnych. Są też zakłady aktywności zawodowej, staże i projekty. Jednak to wciąż mało. Potrzeba zmian w Kodeksie pracy, w ustawach. Wszyscy muszą ich chcieć, nie tylko my, chorzy.