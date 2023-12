Oszczędzanie, bieganie i odchudzanie, czyli nasze postanowienia noworoczne. Obyśmy tym razem w nich wytrwali

Mamy koniec grudnia, no i mamy nowe plany: jeśli nie zaoszczędzimy, to staramy się chociaż tyle nie wydawać. Jak wskazuje bowiem nowa, uaktualniona analiza Intrum, 64 proc. konsumentów przyznaje, że po opłaceniu najbardziej pilnych rachunków, w portfelu zostaje im mniej gotówki niż rok temu, a ponad 1/3 badanych pożycza pieniądze, żeby opłacić rachunki.

- Aż 70 procent konsumentów w Polsce przyznaje, że obawy związane z rosnącymi rachunkami mają negatywny wpływ na ich ogólne samopoczucie - podkreślali autorzy opracowania. - Siedmiu na dziesięciu pytanych stwierdza również, że te rachunki rosną szybciej niż dochody. Boże Narodzenie i Nowy Rok nie poprawiły sytuacji finansowej Polaków. To nie dziwi, ponieważ co piąta osoba deklarowała, że zadłuży się na święta.

- Po pierwsze, będę oszczędzać - najczęściej takie postanowienie noworoczne mieli Polacy na początku 2023. To dlatego, że inflacja mocno dała się we znaki i właśnie na przełomie roku postanowili podreperować domowe budżety. Tak też zresztą wynikało z raportu Intrum „European Consumer Payment Report 2022”.

Nowy rok bez długów

Chcemy wejść w kolejny rok bez problemów, tzn. bez długów i bez nadprogramowych kilogramów. Odchudzanie stanowi równie popularne postanowienie noworoczne. Zamierzamy więcej się ruszać i mniej jeść. Mamy szerokie (jak kto woli: grube) pole do popisu. - Z nadwagą mierzy się już trzech na pięciu dorosłych rodaków, natomiast co czwarty jest otyły - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Postanowienia noworoczne

Przełom roku to magiczny czas, sprzyjający podsumowaniom i planowaniu. Oszczędzanie i bieganie, zmiana pracy albo charakteru, więcej czasu dla siebie i dla rodziny, zdrowe odżywanie plus zdrowy umysł - tego ponoć pragniemy. Niektórzy szukają celów nie w swoich myślach, lecz w internecie. Jak wskazuje firma SermStorm, najwięcej wpisów w sieci na temat postanowień noworocznych pokazuje się 31 grudnia oraz 1 stycznia. Internauci generowali prawie po 30 tysięcy wzmianek w każdy z tych dwóch dni. Minus taki, że raczej towarzyszy nam słomiany zapał. Tak, jak chętnie stawiamy sobie cele (nawet 75 procent z nas posiada postanowienia noworoczne), tak szybko je sobie odpuszczamy. Jakieś 10 procent ludzi potrafi w nich wytrwać.

Etapami do sukcesu

Metoda małych kroków by się sprawdziła. Przykład: przysłowiowy Kowalski, który pali paczkę papierosów dziennie, postanawia rzucić palenie. Niby realne, lecz trudne do wykonania, bo wyczerpujące. Silna wola szybko zostanie pokonana, zresztą organizm będzie domagał się fajek. Przez pierwszy dzień mężczyźnie się uda, ale w drugim nałóg wygra i gość spali kilka papierosów. Palacz nie dotrzymał więc słowa danego samemu sobie. Fakt, nie rzucił palenia, ale je ograniczył, a to już sukces. Zaszła przecież pozytywna zmiana. Warto zmienić nastawienie. Dobrze pomyśleć, że złamanie obietnicy chociażby całkowitego rzucenia palenia to jeszcze nie zupełna porażka, tylko wpadka, czyli potknięcie, nie upadek. Po tym potknięciu znowu podejmujemy wysiłek. Takie podejście bardziej motywuje niż gdybyśmy obwiniali siebie za niepowodzenie. Zresztą: co nas nie zabije, to wzmocni. Wzmocnienia życzymy na nowy rok.