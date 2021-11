Oszukane w Internecie. Tak mieszkanki Sępólna Krajeńskiego straciły pieniądze

67-letnia mieszkanka gminy Sępólno Krajeńskie straciła oszczędności w wyniku oszustwa internetowego. Oszust podający się za konsultanta jednej ze znanych stacji benzynowych, pod pretekstem zakupu inwestycji, pozbawił kobietę 10 tysięcy złotych.

- Pokrzywdzona podczas przeglądania ogłoszeń w internecie zauważyła ogłoszenie dotyczące inwestycji (odnawialne źródła energii, zakup akcji znanej stacji benzynowej, inwestycje w kryptowalutę itp.) Po kliknięciu linku na stronie podała swoje dane osobowe (imię i nazwisko) oraz numer do kontaktu. Po kontakcie zwrotnym z „konsultantem”, przedstawicielem stacji benzynowej, zajmującym się inwestycjami odebrała wiadomość na poczcie elektronicznej, gdzie zamieszczony był link. Po kliknięciu w link na stronie założyła konto na „portalu inwestycyjnym”. Konsultant podał numer konta bankowego, gdzie pokrzywdzona przelała pieniądze, które chciała zainwestować. Po kilku dniach nastąpił ponowny kontakt z „konsultantem”, który przekazywał informację o rzekomych zyskach i konieczności zainstalowania na urządzeniu aplikacji do obsługi inwestycji „AnyDesk”. W rzeczywistości jest to aplikacja szpiegująca, która pozyskuje dane logowania do bankowości internetowej). Po uzyskaniu takiego dostępu sprawcy mogą zwiększać limity na koncie, zaciągać kredyty online i dokonywać przelewów internetowych bez wiedzy właściciela konta – tłumaczy mechanizm działania oszusta asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie.