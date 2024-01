Oszustwo "na 800 plus" - uważaj na treść tych wiadomości. Oszuści próbują wyłudzić pieniądze OPRAC.: Mateusz Mazur

Oszuści próbują wykorzystać wypłaty 800 plus do wyłudzania pieniędzy - przestrzega Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niektórzy otrzymali wiadomości z propozycją pomocy przy wypełnieniu wniosku, choć nie jest on wcale potrzebny. Jak nie dać się oszukać?