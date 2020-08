Oszustwo na Roberta Lewandowskiego. Lewy zarabia na boisku, a nie na kryptowalutach!

Reklamy z ludźmi sukcesu mają na pewno większą siłę przebicia niż promocyjne e-maile czy banery. Pokazują, że osoby, które podziwiamy, nie boją się ryzykować i wybierają inwestycje, o których nigdy nie słyszeliśmy. Oszustom zależy, by nieświadomy internauta skorzystał z rady celebryty, dołączył do ich platformy i rozpoczął handel na giełdzie kryptowalutowej. Można ją porównać do piramidy finansowej. O szybkich i dużych zyskach nie ma mowy, prędzej o dużych stratach.

Jak wygląda kanciarska reklama?

Udaje artykuł prasowy i to nie byle jaki, bo Czytelnik widzi najpierw logo „Pulsu Biznesu”. Może więc pomyśleć, że to informacje znanej gazety, która opisuje, jak kapitan polskiej reprezentacji był gościem programu „Kuba Wojewódzki Show”, gdzie ujawnił nową lukę fortuny”.

„Może ona zamienić każdą osobę w milionera w trzy miesiące” - kłamią dalej autorzy. „Lewandowski przekonywał wszystkich ludzi w Polsce, żeby spróbowali, zanim wielkie banki ostatecznie tego zabronią. Już kilka minut po zakończeniu wywiadu Bank Pekao zadzwonił z żądanie wstrzymania tego odcinka programu, w którym Robert mówił: - Dzięki temu, że szybko skorzystałem z nowych możliwości, osiągnąłem sukces, działałem bez wahania. Obecnie moim numerem jeden pod względem zarobku jest nowy, automatyczny system tradingowy w zakresie kryptowalut o nazwie Bitcoin Trader. To największa okazja, jaką widziałem w życiu. Bitcoin pozwala zwyczajnym osobom w Polsce, Niemczech czy Danii zdobyć fortuny w ciągu nocy. Możecie być sceptyczni, gdyż brzmi to zbyt pięknie, aby było prawdziwe. Rozumiem, bo moje wrażenie było identyczne, gdy opowiedział mi o tym mój zaufany znajomy. Ale, jak osobiście zobaczyłem kwoty, które zarabiał, musiałem spróbować”.