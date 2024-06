Wakacje od ZUS w 2024 roku - nowa ulga dla firm. W taki sposób można zyskać 1600 zł, wystarczy ten wniosek

Wakacje od ZUS w 2024 roku. Kto i ile może zyskać? - kwoty

W 2024 roku wysokość ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wynosi łącznie 1 600,27 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a bez tej składki - 1485,31 zł ). Znaczy to, że dokładnie tyle będą mogli zaoszczędzić dzięki nowej uldze.

Ulga od ZUS - tych składek nie trzeba płacić, ale jedną tak!

Ważne! Wakacje od ZUS-u nie będą miały wpływu na prawo do zasiłku chorobowego oraz na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki zostaną sfinansowane z państwowej dotacji, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - będzie to pomoc publiczna de minimis.

Zwolnienie z ZUS - wniosek!

Zdaniem eksperta, proponowana zmiana pomoże wielu przedsiębiorcom. Zwłaszcza po tym, jak ZUS w ciągu 2 lat wzrósł o blisko 33 proc., a do tego zwiększyło się obciążenie z tytułu składki zdrowotnej.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS będzie udzielane na wniosek przedsiębiorcy, złożony co najmniej w miesiącu poprzedzającym okres zwolnienia.

To może być więc bardzo popularne rozwiązanie wśród firm.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalność gospodarczej mogą skorzystać z preferencji w ZUS, takich jak ulga na start czy też mały ZUS. Po tym czasie, co do zasady, powinni przejść na duży…

- Z drugiej strony, może warto zastanowić się nad podstawą ZUS i na przykład zmniejszyć ją ok 10 proc. Efekt kasowy byłby podobny, a przedsiębiorcy czuliby ulgę cały rok. Poza tym nie byłoby dodatkowej biurokracji - uważa Juszczyk.

Z wakacji nie skorzystają przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

Problemem może okazać się również to, że jeśli przedsiębiorca opłaca wyższe składki, to za okres wakacji budżet „pokryje” tylko te minimalne. Co może w przyszłości spowodować mniejszy zasiłek np. macierzyński.