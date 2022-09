Oto dlaczego w sklepach pytają klientów o kod pocztowy. Mają do tego prawo?

Castorama to jedna z kilku sieci, które zadają klientom takie pytania. O co w tym chodzi? Czy mają prawo to robić?

Pytanie o kod pocztowy. Kod pocztowy nie jest daną osobową

Cytowany przez serwis ekspert wyjaśnia, że sam kod pocztowy nie jest daną osobową. Dopiero, gdyby dochodziło do łączenia go z innymi informacjami, umożliwiającymi identyfikację konkretnej osoby, mielibyśmy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Wówczas na jego pozyskanie klienci musieliby wyrazić dobrowolną zgodę. Z punktu widzenia klienta podawanie kodu pocztowego w sklepie nie powoduje zagrożeń, a wręcz może prowadzić do zwiększenia jego wiedzy na temat oferty placówki handlowej.