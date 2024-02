Oto kandydaci do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim KWW Nasz Powiat, Nasze Gminy. Zobacz listę i zdjęcia

Nowe ugrupowanie w powiecie sępoleńskim Nasz Powiat, Nasze Gminy, które założył radny powiatu Tomasz Fifielski, zamierza wystawić w kwietniowych wyborach samorządowych 15 kandydatów do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Potencjalnych radnych zaprezentował sępoleński lider formacji Marcin Gulka, kandydat na burmistrza Sępólna, podczas konferencji prasowej w piątek, 23 lutego, w hotelu Antares. Kandydaci do Rady Miejskiej w Sępólnie KWW Nasz Powiat, Nasze Gminy to młode osoby w wieku 22-49 lat.

- Udało nam się uzbierać fantastycznych ludzi do wszystkich okręgów w mieście i na wsiach. To młode, ambitne, pełne pomysłów i zapału osoby. Program mamy już przygotowany, przedstawimy go niebawem na spotkaniu z mieszkańcami. Jako lider grupy będę kandydował na burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Chciałbym to miasto rozwinąć turystycznie oraz sprawić, by nasze dzieci po zakończeniu edukacji zostały w naszym mieście, a nie wyjeżdżały do większych miast - powiedział Marcin Gulka, który jednocześnie będzie startował na radnego.