Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego z naszego regionu. Na liście posłowie i radni

Liderem list Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 2 (kujawsko-pomorskie) jest Krzysztof Brejza. To poseł na Sejm czterech kadencji i były senator. W styczniu 2024 roku objął mandat posła do Parlamentu Europejskiego po Radosławie Sikorskim, który został ministrem spraw zagranicznych.

Drugi na liście jest Jacek Gajewski, który w czwartek, 25 kwietnia odebrał zaświadczenie o nominacji na radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Gajewski znany jest także kibicom żużlowym, był menedżerem drużyny Apatora Toruń.