Oto miejsca, w których kręcono kultową komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. To dobry pomysł na wycieczkę

- Opowieść o losach dwóch skonfliktowanych ze sobą rodzin z Kresów, których powojenne losy rzuciły na Dolny Śląsk znają niemal wszyscy. Film kręcono w Dobrzykowicach Wrocławskich, gdzie nadal stoją dwie zagrody. W Lubomierzu powstało Muzeum Kargula i Pawlaka. To miasteczko również "zagrało" w filmie. Podczas wędrówki po Dolnym Śląsku my też postanowiliśmy "podejść do płota" - wspominał Sławomir Szeliga.