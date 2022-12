Oto najlepsze domowe sposoby na chwasty i owady w ogrodzie. W zestawieniu m.in. soda i ocet

Chwasty i owady w sezonie wiosenno-letnim sieją prawdziwe spustoszenie wśród upraw. Odbierają roślinie cenne składniki odżywcze, podgryzają korzenie i liście, budują gniazda w pniach drzew, a także zniekształcają i hamują rozwój roślin. Oprócz klasycznych środków chemicznych dostępnych w sklepach ogrodniczych, w walce ze szkodnikami pomogą domowe sposoby. Są one tańsze, bezpieczniejsze i przede wszystkim bardziej ekologiczne. Wśród domowych sposobów na chwasty i owady jest między innymi soda oczyszczona i ocet. Produkty te nabędziesz za zaledwie kilka złotych. Jedyne o czym musisz pamiętać to fakt, że mogą one wpływać odczyn pH gleby.