Oto najpopularniejsze rasy małych psów - zobacz ranking. Psy małe i miniaturowe [29.03.2024] Agnieszka Kasperek

Psy małych ras są bardzo różnorodne. Jedne potrzebują dużo ruchu, inne więcej odpoczynku, niektóre uwielbiają zabawę, inne wolą posiedzieć na kanapie. Jednak wszystkie są piękne i urocze i mogą być wspaniałym towarzyszem człowieka!Zobacz najpopularniejsze rasy małych i miniaturowych ras psów.► Pixabay.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

Mały pies to rozsądna opcja dla osób, które mieszkają w niewielkich mieszkaniach. Nieduży pies sprawdzi się także jako towarzysz dla dzieci i osób starszych, które mogłyby nie mieć siły, by utrzymać dużego psa na smyczy. Na koniec, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę, mały pies to także mniejsze wydatki u weterynarza w razie choroby zwierzęcia. Zobacz, jakie są najpopularniejsze rasy małych i miniaturowych psów.