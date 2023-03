Oto sposób, aby borówka amerykańska obficie obrodziła. Zastosuj ten trik już w marcu, a krzaki ugną się od owoców

Borówka amerykańska jest krzewem z rodzaju roślin wrzosowatych. Oznacza to, że nie wytwarza korzeni włośnikowych, za pomocą których mogłaby sprawnie pobierać z podłoża wodę i sole mineralne. To sprawia, że dla początkujących uprawa tych roślin może być problematyczna. Istnieje jednak pewien prosty i tani sposób, aby uczynić system korzeniowy krzaczków bardziej sprawnym. Chodzi o wywołanie mikoryzy. Sprawdź, na czym polega ten trik i jakie są jego zalety.

Oto sposób, aby borówka amerykańska obficie obrodziła

Aby twoje krzaki borówki amerykańskiej uginały się od owoców, pomyśl o wywołaniu mikoryzy. Właściwe preparaty kupisz w każdym sklepie ogrodniczym! Ten sposób najlepiej działa na młode korzenie przy sadzeniu krzewów, lecz można go również zastosować na rośliny już rosnące. Wykorzystaj go już wczesną wiosną - od marca do maja.