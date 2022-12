Oto sposoby, aby zioła w doniczkach z marketu nie usychały. Tak przedłużysz trwałość świeżych ziół i przypraw ze sklepu

Dlaczego świeże zioła i przyprawy ze sklepu usychają?

Fakt, że świeże zioła i przyprawy z popularnych marketów usychają zaledwie kilka dni po zakupie, ma swoje uzasadnienie w procesie produkcji i przechowywania. Najpierw rośliny rozwijają się w idealnych warunkach w szklarniach, często ich rozwój dodatkowo wzmacniany jest specjalnymi nawozami. Dzięki temu wyglądają tak okazale. Następnie zioła i przyprawy przeżywają prawdziwy szok, gdy są przesadzane w zbyt ciasne doniczki wypełnione najtańszą ziemią tzw. "wyjściową". Zanim trafią do sklepu przechowywane są w niskich temperaturach w chłodniach, aby zachowały swój ładny wygląd jak najdłużej. Na końcu trafiają do klimatyzowanych marketów. To wszystko sprawia, że roślina trafia do konsumenta bardzo osłabiona. Na szczęście istnieją sposoby, aby przedłużyć trwałość ziół i przypraw ze sklepu.