Oto sytuacje, kiedy bank może zablokować nasze konta. Sprawdź i nie daj się zaskoczyć

Blokada na bankowym koncie to spory problem, szczególnie jeśli w planach mamy jakieś wydatki. Niestety, są sytuacje, w których może nas to spotkać. Warto wiedzieć jakie to przypadki aby móc ich uniknąć.

Zacznijmy od tego, czego bank nie może zrobić?

Bank nie ma też prawa zablokować wszystkich środków na rachunku. Bank nie może również pobierać od dłużnika opłaty za realizację tytułu egzekucyjnego.