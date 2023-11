Oto sytuacje, w których bank może zablokować nam nasze konto. Sprawdźcie OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Blokada pieniędzy na bankowym koncie może dotknąć każdego z nas. Czasem to zwykłe zapominalstwo, czasem finansowe problemy, a w jeszcze innych przypadkach tzw. siła wyższa. Zobaczcie, w jakich sytuacjach może dojść do zablokowania pieniędzy na koncie i jak możemy odzyskać dostęp do konta.