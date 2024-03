Oto triki na żonkile w wazonie. Tak przedłużyć trwałość żonkili - skuteczne sposoby florystów

Jak przedłużyć trwałość żonkili? Oto skuteczne sposoby

Żonkil to jeden z bardzo wielu gatunków, który należy do rodzaju narcyz. Charakteryzuje się żółtą barwą oraz dorasta do około 40 cm wysokości. Dla wielu osób żonkile to symbol wiosny, radości i energii. Te kwiaty są chętnie wybierane jako ozdoba wnętrz. Bukiet żonkili w wazonie ożywia pomieszczenie, dodaje ciepła i koloru.

Żonkile to symbol pamięci, szacunku i nadziei. Kwiaty te są związane z postacią Marka Edelmana - ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.

Jak dbać o cięte żonkile w wazonie? Jak przedłużyć trwałość żonkili, by nie więdły zbyt szybko? Są na to sprawdzone sposoby! Podpowiadamy, jak przedłużyć trwałość żonkili, by zachowały świeżość i dłużej cieszyły oko.