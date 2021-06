Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [24.06.21]

NOWE Płace w budżetówce zamrożone na kolejny rok. "Brak wzrostu płac wiąże się z istotnym zagrożeniem"

- Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przewiduje podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł brutto. Mimo to, wynagrodzenia w sferze budżetowej mają być zamrożone i wyniosą tyle samo co w roku 2021- komentuje ekspert.