Oto znaki zodiaku, które do siebie nie pasują. Zdaniem astrologów nie powinny być razem

Znaki zodiaku to umowne symbole 12 typów ludzkich charakterów. Każdy z nich jest wyjątkowy i niepowtarzalny, reprezentujący cały wachlarz wad i zalet. Nic więc dziwnego, że niektóre znaki pasują do siebie jak ulał, a inne powinny trzymać się od siebie z daleka. Niektóre konfiguracje znaków są zdaniem astrologów jak połączenie wody z ogniem - ich współistnienie po prostu nie jest możliwe.

Każdy znak zodiaku reprezentuje jeden z czterech żywiołów - Ogień, Ziemia, Powietrze i Woda. Przykładowo, żywioł Ognia to np. Baran i Strzelec, a Powietrza – Bliźnięta i Wodnik. Znaki pochodzące z jednego żywiołu są do siebie najbardziej podobne, a co za tym idzie powinny się najlepiej rozumieć. Istnieją jednak połączenia, które według astrologii są skazane na porażkę albo będą wymagały ciężkiej pracy nad charakterem potencjalnego partnera.