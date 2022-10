Taka może być waloryzacja emerytur 2023. Mamy nowe informacje i wstępne wyliczenia

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Z tego powodu waloryzacja emerytur 2023 zapowiada się rekordowo .

Taka może być waloryzacja emerytur 2023 - wyliczenia

Dodał, że to wstępne szacunki dotyczące podwyżek, bo wszystko rozstrzygnie się na początku przyszłego roku, kiedy GUS poda wskaźnik inflacji za cały 2022 rok. Nawet jeśli okaże się, że waloryzacja wyniesie tylko 11 proc., to emerytura minimalna (1217,98 gr), wzrosnąć może do 1352 zł. Z kolei przeciętna emerytura (2410 zł) wzrośnie do 2675 zł.