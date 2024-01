Oto życzenia na Dzień Chłopaka - gotowe kartki za darmo. Nowe pionowe projekty 2023 na WhatsApp czy Messengera

Mamy dla Was nowe propozycje kartek z życzeniami na Dzień Chłopaka 2023 - z tekstem i grafiką, gotowe do pobrania. Można wysłać je e-mailem, MMS-em, czy za pomocą popularnych komunikatorów (np. Messenger, WhatsApp).

Jak wysłać e-kartkę z życzeniami na Dzień Chłopaka?

Zobacz kartki na Dzień Chłopaka w poniższej galerii - nowe, pionowe wzory

Dzień Chłopaka ma swoje tradycje zaledwie od 1999 roku w Trynidadzie i Tobago. Jest on obchodzony na świecie w różne dni. W Polsce obchodzimy go 30 września. Warto wiedzieć, że w Polsce mamy też Dzień Mężczyzny, który obchodzimy 10 marca. Początkowo miał być jedynie odpowiedzią na Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wiele osób ma więc dylemat kiedy świętują panowie. Powszechnie przyjmuje się, że Dzień Mężczyzn celebrujemy z dorosłymi panami, a Dzień Chłopaka to święto dla nastolatków. Chociaż są i wśród dojrzałych mężczyzn ci, którzy świętują swój dzień we wrześniu.