Otwarcie mostu w Kobylnikach. To początek nowej obwodnicy Kruszwicy. Zobaczcie zdjęcia

Otwarcie mostu nad Notecią w Kobylnikach

- To co zostało zapowiedziane, zostało zrealizowane. Słowo stało się ciałem. Stoimy na nowym moście w Kobylnikach, który w przyszłości będzie, mam nadzieję, częścią przyszłej obwodnicy Kruszwicy, na którą mieszkańcy tak bardzo czekają - mówił krótko przed przecięciem wstęgi burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.

Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że most nad Notecią w Kobylnikach wreszcie powstał. Szczególne podziękowania skierował do ministrów Andrzeja Adamczyka i Łukasza Schreibera oraz wojewody Mikołaja Bogdanowicza.

Warto podkreślić, że most został już przygotowany do tego, by w przyszłości przebiegała tędy ścieżka rowerowa.