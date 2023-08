Otwarcie nowego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. To najdroższa inwestycja miasta

Nowe przedszkole, lepszy komfort

Otwarcie Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie

- Możemy tu stworzyć kreatywne i przyjazne miejsce dla 200 dzieci. Pełen profesjonalizm i dbałość o szczegóły wykonawców sprawiły, że to przedszkole staje się nowoczesnym i innowacyjnym miejscem dla dzieci. Przede wszystkim chciałabym podziękować rodzicom, którzy pokładają w nas zaufanie i powierzyli nam swoje największe skarby. To dla nas zaszczyt i odpowiedzialność. Zrobimy wszystko, by to przedszkole było miejscem, w którym dzieci będą się rozwijać, uczyć, tworzyć i czerpać radość każdego dnia - podkreśliła Maria Tyda, dyrektorka nowej placówki.

Nowoczesne przedszkole jest przestronne (jego powierzchnia to 402 metry kwadratowe), kompleksowo urządzone oraz bardzo kolorowe. To budynek parterowy, w której każda sala i drzwi do nich prowadzące, są innego koloru. Działa w nim nowoczesna kuchnia. Obiekt zasilany jest w ciepło pompą ciepła, a na jego dachu zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. Na frontowej ścianie widnieje kolorowy, neonowy napis. To nie wszystko. Do przedszkola przylega plac zabaw z nowoczesnymi urządzeniami, ścieżkami, chodnikami i ławeczkami. Powstała też nowa droga, miejsca postojowe, zieleń, a wszystko jest oświetlone i ogrodzone.