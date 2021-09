Otwarcie pierwszej w historii PKN Orlen takiej instalacji. Prezes Daniel Obajtek przyjechał do Włocławka [zdjęcia]

W środę, 15 września w Zakładzie PTA we Włocławku gościł Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Mówił między innymi o nowej inwestycji we Włocławku, a także o konieczności inwestowania w nowe technologie, rozwój i naukę.

Pobudowaliśmy pierwszą instalację demonstracyjną, na której opracowane są katalizatory. Mamy własne katalizatory, które opracowali nie tylko nasi pracownicy PKN Orlen, powstały one również przy uczestnictwie naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Katalizator będzie optymalizował proces produkcji. W przeciągu 18 miesięcy o parę milionów zmniejszy się koszt produkcji. Jest to ważne dla nas wydarzenie. Prace nad katalizatorem trwały około trzech lat. W przypadku opracowania tego katalizatora, jest to naprawdę wielkie tempo. Pokazujemy, że świat uniwersytetu może łączyć się i współpracować z biznesem – mówił Daniel Obajtek, dodając że prace nad katalizatorem nadal będą trwały.