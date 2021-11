Otylia Jędrzejczak namawia do bezpiecznego korzystania z akwenów

W sobotę w Dębicy odbędzie się kolejna tegoroczna odsłona realizowanego przez Fundację Otylii Jędrzejczak projektu „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą”. Nazwa tego projektu odnosi się do liczby zero. – Chcemy, by dni z liczbą zero w policyjnych statystykach utonięć było jak najwięcej – mówi Otylia Jędrzejczak. Niestety, takich dni jest bardzo niewiele, bo w lipcu i sierpniu było ich zaledwie dziewięć. Przez trzy miesiące wakacyjne życie w akwenach wodnych straciło blisko dwieście osób.

– Naszym głównym założeniem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. W czasie zaplanowanych sportowo- edukacyjnych warsztatów skorzystamy z szeregu zarówno teoretycznych, jak i praktycznych form edukacji – mówi jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Impreza w Dębicy odbędzie się przy okazji zawodów pływackich organizowanych przez miejscowy klub UKS Fenix Dębica. W sobotę rano o bezpieczeństwie nad wodą słuchać będzie blisko stu uczestników spotkania. Wśród nich większość to będą młodzi pływacy.