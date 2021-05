Otylia Swim Cup w Lublinie rozpoczęty. "Najważniejsza jest energia, która płynie od dzieci"

W zawodach, które zgodnie z decyzją władz państwowych toczą się bez udziału publiczności, biorą udział zawodnicy w wieku od 8 do 15 lat, którzy są zrzeszeni w klubach Polskiego Związku Pływackiego. Rywalizują oni będą w sześciu kategoriach wiekowych na dystansach od 50 do 200 metrów w stylach dowolnym, klasycznym, motylkowym i grzbietowym. Wszyscy otrzymali bogate pakiety startowe, ufundowane przez przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. gry i zabawki Alexander, czy Nestle Pure Life.

Uczestnicy zawodów bardzo cieszyli się z możliwości startu w zawodach Otylia Swim Cup. – Atmosfera jest fajna, bardzo mi się podoba. Trenuję od siedmiu lat, w tygodniu mam szesnaście godzin treningów plus siłownia. Największe sukcesy? Myślę, że dostanie się do kadry piętnastolatków – mówił Marcin Panasiuk z klubu Wodnik Bielsk Podlaski, najlepszy na 50 metrów stylem dowolnym w kategorii czternasto i piętnastolatków.

– Organizatorzy wszystko dobrze zrobili, więc startuje nam się bardzo dobrze. Dobrze było, czułam, że nie tracę prędkości, a na ostatnich metrach jeszcze przyspieszyłam – opowiadała najlepsza wśród trzynastolatek na 50 metrów dowolnym Aleksandra Czubik z UKS G-8 Bielany Warszawa.

Podkreślali też rolę Otylii Jędrzejczak i jej obecność na zawodach. – To jest wzór do naśladowania, dla wszystkich, i dla młodszych i dla starszych – mówiła Ola.

– Jako Polka osiągnęła bardzo wiele, jest dla nas wzorem – dodał Marcin.

Z organizacji zawodów Otylia Swim Cup, jednych z największych w Polsce, bardzo cieszy się dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin Jakub Kosowski. – Ubolewamy, że z uwagi na sytuację epidemiczną nie mogliśmy się zobaczyć w 2020 roku, ale dobrze, że już teraz, gdy wracamy do normalności, możemy się spotkać. Te setki uśmiechniętych twarzy to doskonałe potwierdzenie naszej świetnej współpracy. Cieszę się, że osoby spoza regionu mają okazję przyjechać do Lublina i zobaczyć nasze miasto. Mamy nadzieję, że będą mieli jeszcze okazję do nas wrócić – mówi Kosowski.