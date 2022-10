Pacjenci nie przychodzą na umówione wizyty u specjalistów w świeckim szpitalu

Co należy zrobić, jeśli zarejestrowaliśmy się, lecz jednak nie chcemy skorzystać z porady specjalisty?

- Chcielibyśmy ograniczyć takie sytuacje, dlatego namawiamy pacjentów do korzystania z naszej centralnej rejestracji telefonicznej. Umówienie wizyty czy jej odwołanie nie wymaga przychodzenia do szpitala. Wystarczy, żeby pacjent zadzwonił do centralnej rejestracji na numer 41 240 0000 i poinformował, że nie może przyjść na umówioną wizytę. Pracownik call center anuluje wizytę i jeśli pacjent będzie sobie tego życzył wyznaczy nowy termin - mówi Przemysław Leśniewski, prezes Nowego Szpital w Świeciu.