Pacjenci skarżyli się na lekarza w Chełmnie. Dyrektor szpitala rozwiązał z nim umowę, sprawą zajął się też rzecznik praw pacjenta

Przypomnijmy, opisaliśmy przypadek ojca pana Dawida Ferlackiego.

- Niekompetentny lekarz, do tego niemiły, źle wykonał zabieg, nakrzyczał na niego i odesłał nas, byśmy pomocy szukali w innym szpitalu - relacjonował wizytę z nocy z 10 na 11 stycznia br. w chełmińskim szpitalu Dawid Ferlacki. - Ojca z pełnym pęcherzem, silnym bólem podbrzusza i niedrożnym cewnikiem zawiozłem na izbę przyjęć. Lekarz cewnik wsuwał prawie na sucho, po wsunięciu do połowy próbował wstrzyknąć płyn do zabezpieczającego balonika zanim pojawiła się odrobina moczu w wężyku. Po kilku próbach głębszego wsunięcia cewnika na siłę wstrzyknął płyn do balonika. W wężyku pojawiła się odrobina moczu zabarwionego krwią, a pęcherz się nie opróżniał. Finalnie cewnik był wysunięty może do połowy, poprosiłem grzecznie o poprawienie na co wykrzyczał bym jechał z ojcem do Grudziądza. Poprosiłem o notatkę z wizyty, krzyknął: "Jedźcie do Grudziądza!" i wyszedł obrażony. Zawiozłem ojca do Nowego Szpitala w Świeciu, gdzie bez problemu wymieniono ojcu cewnik.