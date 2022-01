Skarga na lekarza ze szpitala w Chełmnie. Co na to dyrektor placówki?

- Zależy mi na tym, by osoby wykonujące zawód szczególnej odpowiedzialności rzeczywiście do odpowiedzialności się poczuwały - mówi Dawid Ferlacki. - Jak dotąd trafiałem u nas w Chełmnie na lekarzy z powołaniem doświadczeniem i wiedzą. Ale gdy lekarz nieprawidłowo wykonał zabieg, którego konsekwencją mogła być poważna utrata czy znaczące pogorszenie stanu zdrowia mojego ojca, nie mogłem z tym przejść do porządku dziennego.

Czytelnik relacjonuje wydarzenia z nocy z poniedziałku na wtorek - 10/11 styczeń br.

- Młody lekarz, który pełnił dyżur w chełmińskim szpitalu w tzw. nocnej/świątecznej opiece zdrowotnej to przykład totalnej niekompetencji - zaznacza Dawid Ferlacki. - Mój ojciec od dłuższego czasu nosi cewnik, który bywa niedrożny i konieczna jest jego niezwłoczna wymiana. Ojca z pełnym pęcherzem, silnym bólem podbrzusza i niedrożnym cewnikiem zawiozłem na izbę przyjęć w chełmińskim szpitalu między godz. 2 a 3 w nocy. Po wypełnianiu papierów przyszedł lekarz. Pomijając brak odpowiedzi na moje "dobry wieczór" poprosił pielęgniarkę o przygotowanie wszystkiego co potrzebne do wymiany cewnika. Widać było, że nie wie co robi. Cewnik wsuwał prawie na sucho, po wsunięciu go do połowy próbował wstrzyknąć płyn do zabezpieczającego balonika zanim pojawiła się odrobina moczu w wężyku. Po kilku próbach głębszego wsunięcia cewnika na siłę wstrzyknął płyn do balonika. W wężyku pojawiła się odrobina moczu zabarwionego krwią, a pęcherz nadal się nie opróżniał. Finalnie cewnik był wysunięty może do połowy, więc poprosiłem grzecznie o poprawienie na co wykrzyczał bym jechał z ojcem do Grudziądza. Poprosiłem o dokument, notatkę z wizyty. Ponownie krzyknął: "Jedźcie do Grudziądza!" i wyszedł obrażony. Zawiozłem ojca do Nowego Szpitala w Świeciu, gdzie bez problemu udzielono pomocy wymieniając ojcu cewnik. Ten człowiek hucznie nazwany lekarzem nie powinien wykonywać swojego zawodu. Jak się dowiedziałem, to nie pierwsza tego typu sytuacja z udziałem tego niedokształconego doktora. Tej samej nocy odmówił pomocy nawet dziecku, które także - na szczęście - trafiło do szpitala w Świeciu.