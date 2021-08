Pacjentka alarmuje: ponad pół roku czekania na wizytę u ortopedy w Rypinie. Szpital odpowiada

– Chciałam zarejestrować mamę do ortopedy, na NFZ kolejka, wolny termin (przypadek stabilny) to 08.10.2021 r. – pisze pani Magdalena. – Ale w rzeczywistości jest to 23 marca 2022, bo jeśli to pierwsza wizyta, pani rejestratorka ma zapisywać tylko trzy nowe osoby na każdy dzień. I tak robi się 23 marca 2022 r. Trudno, zarejestruję mamę prywatnie i pewnie po tym znajdzie się i na NFZ wcześniej niż 23 marca 2022r. Tylko czemu ciągle tak to wygląda? A tak szczycimy się naszą ortopedią. Takie życie. Może niepotrzebnie to opowiadam, bo mi mamy nie przyjmą w ogóle.

O odpowiedź poprosiliśmy Annę Wilkanowską, p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Rypinie.

– Szpital w Rypinie świadczy usługi medyczne w zakresie ortopedii w oparciu kontrakt z NFZ, który precyzuje wysokość limitu – mówi Anna Wilkanowska. – Na 2021 rok kontrakt jest mniejszy o 2 mln zł w stosunku do roku 2020. W tym stanie rzeczy zostały wprowadzone ograniczone przyjęcia na zabiegi ortopedyczne do wysokości limitu, stąd wydłuża się czas oczekiwania pacjentów – wyjaśnia dyrektor SP ZOZ.

Pacjentom pozostaje uzbroić się w cierpliwość lub skorzystać z prywatnej wizyty.