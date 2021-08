Pałac w Radzimiu niszczeje. Czy kiedyś odzyska dawny blask? Tak oto wygląda

Pałac w Radzimiu i historia rodziny Seydów

Obecny dwór w Radzimiu nieopodal Kamienia Krajeńskiego wzniesiony został w 1867 r. dla ówczesnych niemieckich właścicieli. Ostatnimi właścicielami przed wojną była rodzina Seydów. Pochodzili oni "po mieczu" od Wojciecha Seydy. Ten ok. 1870 r. ożenił się z Józefatą Martens, z którą miał synów: Zygmunta i Mariana. Zygmunt ożenił się ze Stefanią Kutzner, z którą miał synów: Jana Tadeusza i Krzysztofa. Pozostała dwójka dzieci: Stanisław i Ilka umarła przedwcześnie.

Zygmunt był prawnikiem, publicystą, posłem do sejmu pruskiego i sejmu RP oraz aktywnym działaczem narodowym. W 1923 r. kupił wraz z żoną Stefanią majątek w Radzimiu, w którym zamieszkali razem. Po jego śmierci do wybuchu II wojny światowej wdowa zajmowała się 674-hektarowym majątkiem. Dobrze zaadoptowała się w lokalnym społeczeństwie - należała do komitetu budowy pomnika Chrystusa Króla w Sępólnie, brała udział w manifestacjach patriotycznych i świętach narodowych. Na terenie majątku organizowała spotkania środowisk patriotycznych. Była wielokrotnie namawiana przez Selbstschutz do przystąpienia w ich szeregi, czemu stanowczo odmawiała. W pierwszych dniach wojny wyjechała do Białężyc pod Wrześnią, jednak postanowiła wrócić do Radzimia.