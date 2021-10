Zbrodnia nieukarana. Promocja książki „Zbrodnia pomorska 1939 – Radzim” dr Izabeli Mazanowskiej [zdjęcia]

W czasie II wojny światowej od połowy września do początku grudnia 1939 r. w Radzimiu koło Kamienia Krajeńskiego istniał obóz, którego kadrę stanowili członkowie paramilitarnej organizacji Selbstschutz Westpreussen. Stał się on miejscem przetrzymywania i eksterminacji Polaków i Żydów z terenu powiatu sępoleńskiego. Wielu uwięzionych w obozie zamordowano na terenie majątku - radzimskiego pałacu lub wywieziono na stracenie do Rudzkiego Mostu.