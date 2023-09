W Karolewie odsłonięto imienne tablice inskrypcyjne pomordowanych w obozie zagłady. Mamy zdjęcia z uroczystości

Karolewo to jedno z najmroczniejszych miejsc w regionie, mając na uwadze początek II wojny światowej. Zapisało się w historii lokalnej społeczności jako miejsce mordu prze hitlerowskie Niemcy mieszkańców Krajny. W tym miejscu, obok obozu zagłady w Radzimiu (również w powiecie sępoleńskim) jesienią 1939 roku na terenie majątku ziemskiego nieopodal Więcborka niemiecka formacja Selbstschutz Westpreussen utworzyła prowizoryczny obóz koncentracyjny. Do obozu dla internowanych w Karolewie trafiali mieszkańcy powiatu sępoleńskiego, a także sąsiednich powiatów, aresztowani w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji. Większość osadzonych tam Polaków rozstrzelano w pobliskich lasach. Niespełna dwudziestu członków hitlerowskiej organizacji w ciągu 82 dni zabiło tam w brutalny sposób co najmniej 1781 osób. Co najmniej, bo rozstrzelanych ofiar mogło być więcej, nawet kilka tysięcy. Blisko 400 udało się zidentyfikować. Historię tego miejsca opisuje dr Izabela Mazanowska z IPN w monografii „Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen”.