Sępólno Krajeńskie. Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zdjęcia z uroczystości

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Oddziały Wehrmachtu przekroczyły granicę Rzeczpospolitej, w tym odcinek graniczny powiatu sępoleńskiego. W Sępólnie Krajeńskim uczczono 82. rocznicę tego wydarzenia. Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla złożyły władze powiatowe i gminne oraz delegacje szkół i instytucji.

Obchody w Radzimiu ku pamięci ofiar obozu zagłady

W Radzimiu w gminie Kamień Krajeński na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w intencji ofiar odbyła się msza święta. Tam znajdował się obóz dla internowanych - prowizoryczny obóz koncentracyjny dla mieszkańców Krajny, utworzony przez niemiecki Selbstschutz na terenie majątku ziemskiego, funkcjonujący od połowy września do połowy grudnia 1939. W Radzimiu więźniowie byli oni głodzeni, zmuszani do wyczerpującej pracy i poddawani nieludzkiemu traktowaniu. Wielu uwięzionych w obozie Polaków i Żydów zamordowano na terenie majątku lub wywieziono na stracenie do Rudzkiego Mostu. Podczas powojennych ekshumacji odnaleziono w Radzimiu zwłoki 113 osób zamordowanych jesienią 1939 roku. Część źródeł podaje, że liczba ofiar mogła sięgać nawet kilku tysięcy. Internierungslager Resmin jest uznawany za jedno z największych miejsc kaźni ludności polskiej na terenie powiatu sępoleńskiego w okresie II wojny światowej. Bywa także określany mianem „obozu zniszczenia”.