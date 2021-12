Palacze niemile widziani w Świeciu. Na targowisku, plaży, zamkowym dziedzińcu...

Projekt uchwały w tej sprawie jest już gotowy. Wytypowane zostały: targowisko na Mariankach, teren ośrodka wypoczynkowego Deczno, amfiteatr i dziedziniec zamku w Świeciu oraz orliki przy al. Jana Pawła II i ul. Sikorskiego w Świeciu.

Burmistrz ogłosił konsultacje społeczne w tej sprawie. Można się wypowiedzieć za pośrednictwem portalu gminy: swiecie.eu. Czas mija 21 grudnia.

Zdanie radnych na ten temat jest jasne: - Celem niniejszej uchwały jest przyczynienie się do rozwoju profilaktyki antynikotynowej, która nieść za sobą ma niesłychanie ważne przesłanie o wychowaniu w duchu abstynencji tytoniowej. Używanie wyrobów tytoniowych to istotny problem społeczny, tą uchwałą zmierzamy do jego ograniczenia.