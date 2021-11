Pan Krystian w jeziorze w Kujawsko-Pomorskiem złowił ponad 10-kilogramowego suma! [zdjęcia]

Ten wyjątkowy okaz suma pan Krystian złowił Wielkim Jeziorze w miejscowości Samsieczynek. Ryba ważyła 10,47 kg.

Sum został złowiony na spinning i dużą przynętę 8 sierpnia.

- Na ryby pojechałem z wielką niechęcią, bardziej zobaczyć, czy łódka stoi na jeziorze. Wziąłem ze sobą spinning i duże przynęty 20 cm+... - opisuje nam ten wyjątkowy dzień pan Krystian. - Jestem zwolennikiem trollingu (to metoda połowu ryb drapieżnych polegająca na ciągnięciu wędką przynęty na żyłce lub lince za łodzią; ruch przynęty imituje ruch ryby i prowokuje do ataku. Przez pewien czas metoda była zakazana w Polsce, obecnie jest dozwolona - DOP. RED.), ale tego dnia postanowiłem porzucać z ręki. Łowiłem w dryfie, trzy rzuty pod powalone drzewo i nagle potężny strzał! W pierwszej chwili myślałem, że to fajny szczupak, ale z czasem rybka zaczęła "murować" do dna, więc zdałem sobie sprawę że to będzie sum!