Pan Marian Rakoczy z Torunia wyszedł w sobotę, 4 grudnia 2021, z domu do kościoła. Ślad po nim się urwał

W sobotę około godz. 13.30 pan Marian Rakoczy wyszedł z domu przy ul. Gagarina w Toruniu. Powiedział żonie, że idzie do kościoła na ul. Świętego Józefa w Toruniu. Mężczyzna do poniedziałku (6 grudnia) nie wrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zaginiony mężczyzna ma 85 lat, chociaż wygląda na około 70. Jest szczupły, ma około 170 cm wzrostu, siwe włosy, ciemne oczy i prosty nos. Nie ma znaków szczególnych. Pan Marian Rakoczy w chwili zaginięcia miał ubraną ciemną kurtkę, czarną czapkę z daszkiem, materiałowe jasne spodnie i czarne półbuty.