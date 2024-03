Pani Barbara szuka brata, z którym nie ma kontaktu od 9 lat. "Andrzej, odezwij się, gdziekolwiek jesteś"

Barbara Górska pochodzi spod Kowalewa Pomorskiego. Od ponad 10 lat mieszka z rodziną we Francji. Do Polski wraca regularnie, raz na rok. Właśnie znowu przyjechała z mężem do naszego regionu. Spędzi tutaj kilka tygodni, w tym Wielkanoc. Kobieta szuka brata.

- Mój młodszy brat Andrzej, rocznik 1969, mieszkał albo wciąż mieszka w Bydgoszczy - mówi nam pani Barbara. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nie podajemy pełnych personaliów mężczyzny i nie publikujemy jego zdjęcia, chociaż pani je posiada (to fotka sprzed około 20 lat).