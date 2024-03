Panie mają głos czyli „Projekt Kobieta” w muzeum w Szubinie znów przy pełnej sali

- Kobiety często uważane są za bardziej dojrzałe i odpowiedzialne. Zwykle to do nich należy ostatnie zdanie – rozpoczął Stanisław Wypych.

Obowiązki głównego konferansjera powierzono Stanisławowi Wypychowi, szubińskiemu radnemu, który zasiada w Radzie Muzeum. Wspierały go m. in. przewodnicząca rady Anna Kijowska i Wioletta Borys-Stachowiak, wiceburmistrz Szubina

Akuszerka z pasją

Na początek poznaliśmy historię Katarzyny Bolałek, dzielnej akuszerki, która w ciągu 25 lat pracy przyjęła na świecie 3650 dzieci. Wszystkie przeżyły, choć nawet w trudnych sytuacjach odbierająca poród nie mogła liczyć na pomoc lekarza. Do kobiet jeździła także w nocy, często furmanką na worku wypchanym słomą lub na rowerze. Jej dzieje opowiedziała pracująca w muzeum w Szubinie Iwona Kruk, jej praprawnuczka.

Koleje prelegentki opowiadały o swoim życiu. Alina Broda pracowała w Zakładach Rowerowych Romet w Kowalewie i w szubińskim M-GOPS-ie. Teraz jako emerytka zadziwia wszystkich swą aktywnością. Jest stałym bywalcem imprez biegowych, gdzie często zdobywa medale w kategorii 60 plus. Jeździ też na rowerze, jej ulubione dystanse to 30-40 km, choć zdarzyła się też ponad 70 km wyprawa. Ostatnio jej kolejną pasją stało się morsowanie. W Szubińskim Klubie Morsa jest prawdziwą gwiazdą.

- Pesel dla niej to tylko cyfry, co chwila udowadnia, że jak się chce, to można robić naprawdę wiele – podkreślali w muzeum jej koledzy z klubu.