Panie z KGW Sokołowo w gminie Golub-Dobrzyń w telewizyjnym programie. Zobacz zdjęcia z kulinarnej rywalizacji

- Wszelkie inicjatywy, które dotyczą takiego promowania dziedzictwa kulturalnego są warte realizacji, ponieważ teraz, w tych bardzo szybko zmieniających się czasach, wiele takich tradycji, wiele elementów dziedzictwa kulturalnego szeroko rozumianego, niestety, może zaginąć i to jest dobry moment, żeby po pierwsze - to pokazać, a po drugie - żeby też to utrwalić, przekazać kolejnym pokoleniom - zaznacza Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.