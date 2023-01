Państwo chce zrobić ład z zabytkami. Także na Kujawach i Pomorzu. Są na to pieniądze

Nowy program odbudowy polskich zabytków, na który przeznacza się 3 miliardy złotych, będzie się odbywał w ramach Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych.

Poinformował o tym podczas wtorkowego spotkania z samorządowcami w Bydgoszczy wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

- To ważny program z, którego samorządy korzystają już od pewnego czasu. A to już jego szósta edycja w ramach Polskiego Ładu – wyliczył wojewoda. - Po kilku falach pandemii, w trudnym dla nas czasie, w kryzysie wywołanym również atakiem Rosji na Ukrainę, inwestycje w samorządach są bardzo potrzebne, dźwigają teraz polską gospodarkę.

Poprzednie wsparcie finansowe trafiło m.in. dla miejscowości popegeerowskich, na uzdrowiska czy dojazdy do terenów inwestycyjnych. Teraz ten oczekiwany przez samorządy program poświęcony jest polskim zabytkom.

Mikołaj Bogdanowicz mówił dalej: - Program jest oczekiwany przez państwa. Z tego co rozumiem, są to duże potrzeby, które z pewnością zostaną zaspokojone. To 3 miliardy złotych dla naszego kraju. Myślę, że samorządy nauczyły się już korzystać z tego programu. Wprowadziliśmy dużo zmian. Nie wiem czy dzisiaj wybrzmią, ale są bardzo korzystne dla realizacji państwa projektów, także z poprzednich programów i odsłon tego ważnego zadania.