Włoszanowo – skromna pałucka wieś, ale z bogatą historią. Ta liczy już 750 lat

To, że o miejscowości położonej w południowo-zachodnim „rogu” województwa kujawsko pomorskiego powstała 184-stronicowa publikacja pt. "Włoszanowo - wieś i jej mieszkańcy", zawdzięczamy Barbarze Skarbińskiej-Szocińskiej i jej mężowi Jerzemu Szocińskiemu, którzy tam właśnie już ponad 30 lat temu znaleźli swoje miejsce na Ziemi.

Małżeństwo znane jest ze swej działalności turystycznej, a pan Jerzy niedawno - na XX Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie -uhonorowany został godnością Członka Honorowego PTTK, wraz z 35 koleżankami i kolegami z 32 oddziałów PTTK, w tym 3 z Kujawsko-Pomorskiego.

Pani Barbara odebrała od mieszkańców wiele ciekawych relacji związanych ze znaną im przeszłością wsi oraz ich rodzin. To naprawdę obszerny materiał, który niewątpliwie wzbogacił to, co wcześniej było wiadomo o historii Włoszanowa, a ta liczy sobie już 750 lat.