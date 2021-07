Państwowa ziemia w Polsce. Ile gruntów jest w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa?

Kto zajmuje się państwową ziemią w Polsce i jakie grunty trafiły do zasobu?

Państwową ziemią w Polsce gospodaruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wcześniej robiła to Agencja Nieruchomości Rolnych (poprzedniczka KOWR), a przed nią Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ta ostatnia powstała w październiku 1991 roku. Jej zadaniem było przejęcie, zrestrukturyzowanie i sprywatyzowanie mienia po byłych PGRach, czyli Państwowych Gospodarstwach Rolnych, nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, a także innego mienia stanowiące własność Skarbu Państwa.