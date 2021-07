Chytry dwa razy traci. Rolnicy o dzieleniu pola na działki i konfliktowym sąsiedztwie z udziałem policji

"To prawda, co raz więcej miastowych osiedla się na wsi. Są z nimi same problemy", uważa Anita. Skąd biorą się kłopoty? "Napięcia powoduje brak rozumu miastowych. Jak nie gnój, to, że z kombajnu się kurzy itd. Lepiej gips ze ściany jeść niż chleb", denerwuje się Michał. Są też przykłady zrozumienia dla charakteru pracy rolnika, o czym niżej pisze Bartosz.