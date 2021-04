Państwową ziemię rolnicy będą mogli nadal przede wszystkim dzierżawić. Wstrzymanie sprzedaży zostało przedłużone

- Wiem, że wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów ma przeciwdziałać wykupowi naszej ziemi przez obcokrajowców za pośrednictwem różnych spółek, słupów - dodaje Paweł Barczak. - Tylko na ile to jest skuteczne? Tego nie jestem pewien. Pewne jest za to, że najlepiej dba się o swoją własność. A jeśli już podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów rolnych ma być dzierżawa, to niech ona będzie trwała. Żeby dzierżawcy mogli spokojnie inwestować w gospodarstwa, planować rozwój.

Podobnie uważa Piotr Doligalski, który prowadzi gospodarstwo w Kowrozie (pow. toruński) liczące łącznie 930 ha, w tym ok. 200 ha państwowej ziemi. Jego zdaniem dzierżawcy powinni mieć szansę na wykupienie dzierżawionych gruntów.

- A okresy dzierżaw powinny być długie, nawet 30-letnie - dodaje Piotr Doligalski. - Przecież jeśli rolnik kupuje ciągnik, to ta inwestycja nie zwróci mu się po dwóch czy trzech latach!