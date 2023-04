Para złodziei z Bydgoszczy zatrzymana. Kradli alkohol i papierosy w powiatach nakielskim i sępoleńskim

- W czwartek (30.03.2023) w jednym z supermarketów na terenie gminy Więcbork doszło do kradzieży z włamaniem. Łupem złodziei padły wyroby tytoniowe różnych marek o wartości ponad czterech tysięcy złotych. Sępoleńscy kryminalni w zaledwie trzy dni po zdarzeniu ustalili, że czynu tego dopuściła się para bydgoszczan - informuje asp. Małgorzata Warsińska, rzecznik prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim.

1 kwietnia policjanci zatrzymali 37-letnią kobietę i 39-letniego mężczyznę na terenie Bydgoszczy. Przestępczy duet został doprowadzony do sępoleńskiej komendy, gdzie oboje przyznali się do kradzieży z włamaniem do sklepu na terenie gminy Więcbork.