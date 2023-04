Wypadek w powiecie grudziądzkim. Kierowca trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca Łukasz Szalkowski

Do groźnego wypadku doszło na krajowej "szesnastce" w miejscowości Wybudowanie Łasińskie. Samochód osobowy uderzył w drzewo i zatrzymał się w polu. Kierowca został ranny i do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.