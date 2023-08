Parkrun Toruń 360. 5 sierpnia 2023 roku pogoda była idealna do fizycznego wysiłku [zdjęcia]

Parkrun to impreza dla każdego. W sobotni ranek w lesie na Skarpie spotykają się amatorzy biegania, nording walkingu, spacerów z psami oraz generalnie ruchu i aktywnego wypoczynku. Mają do pokonania dystans 5 km. Czas, wiek, umiejętności czy kondycja nie mają tutaj znaczenia. Każdy pokonuje dystans w swoim tempie. Biegacze są klasyfikowani w kilku kategoriach, ale tak naprawdę w biegach Parkrun liczy się rekreacja, dbanie o zdrowie i świetna zabawa. Nie ma limitu czasu i każdy uczestnik może pokonać trasę w dowolnym tempie.

Jak podkreślają organizatorzy "w Parkrun nikt nie jest ostatni". - Boisz się, że będziesz ostatni(a)? W parkrun nikt nie jest ostatni. Na końcu stawki mamy zawsze wolontariusza, który przekracza linię mety jako ostatni uczestnik - informują.

5 sierpnia 2023 roku pogodna była idealna i zachęcała do udziału w jubileuszowym Parkrun Toruń 360. W ostatnich dniach upały zelżały i w sobotni poranek było na termometrach około 20 stopni C, na dodatek wiał przyjemny wiaterek, co pomagało w pokonaniu trasy. Impreza cieszy się coraz większą popularnością, więc uczestników spotkań przybywa.